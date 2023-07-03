«Запрошення для України стосовно вступу до НАТО має бути чітким» – глава МЗС Литви

Джерело: LRT
Ландсбергіс сподівається, що Київ почує це запрошення на саміті Альянсу у Вільнюсі.
Наша позиція залишається незмінною. Ми всебічно підтримуємо прагнення України та поділяємо їхню позицію взяти на себе зобов’язання так, щоб запрошення (України вступити в НАТО – ред.) було ясним і не могло бути відкликане”, – зазначив голова литовського МЗС після зустрічі з найвищими посадовими особами країни у Президентському палаці.
Зустріч була присвячена підготовці до саміту Північноатлантичного альянсу у липні.
У зустрічі також брали участь президент Гітанас Науседа, прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, речниця Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр оборони Арвідас Анушаускас, Головнокомандувач армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис і голова Комітету Сейму з закордонних справ Жигіманта Павилнніс.
Нагадаємо, 28 червня на спільній пресконференції з главами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Ґітанасом Науседою, президент Володимир Зеленський закликав Північноатлантичний альянс дати Україні чіткий сигнал стосовно приєднання до НАТО після закінчення війни з РФ.
Зауважимо, станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20.
15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.
22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.
За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.
Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.
Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.
Глава Міноборони Великої Британії заявив, що НАТО має розглянути питання про те, щоб не враховувати конкретні вимоги стосовно шляху України до вступу в Альянс.
Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, “кожна нація має невід’ємне право на захист”.
- 28 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Брюсселі зазначив, що Альянс повинен дати потужний сигнал про те, що готовий захищати кожен дюйм своєї території на тлі повідомлень про переміщення російської групи найманців до РБ. Натомість глава естонського уряду переконана, що вступ України до НАТО забезпечить стабільний мир на континенті.