Запрошення більше не потрібні. Соцмережа Clubhouse тепер доступна для всіх бажаючих

Соціальна мережа Clubhouse повідомила, що завершила бета-тестування та стала доступна для всіх бажаючих.

Про це йдеться у блозі соцмережі.

“Clubhouse вже вийшла з бета-версії, відкрита для всіх і готова розпочати наступний розділ. Це означає, що ми видалили нашу систему списків очікування, щоб кожен міг приєднатися”, – йдеться у повідомленні.

“Система запрошень була важливою частиною нашої історії. Ми змогли поступово розширювати Clubhouse і не допускати поломок по мірі того, як ми масштабувалися. Але ми завжди хотіли, щоб Clubhouse був відкритим”, – зазначили в соцмережі.

Зазначається, що кількість працівників Clubhouse зросла з 10 до 58 осіб, а кількість щоденних кімнат збільшилася з 50 тисяч до півмільйона. З моменту запуску програми для Android в травні соціальна мережа приросла 10 мільйонами користувачів. Успіх Clubhouse привів до появи різних клонів і загострення конкуренції, тому розробники обіцяють частіше оновлювати додаток – раз в один-два тижні. Так що нові функції в Clubhouse будуть з’являтися швидше.

Clubhouse – це соціальна мережа, заснована колишніми розробниками Google Полом Девісон і Роганом Сетом. В основі додаток лежить голосове спілкування – інші формати сервіс не підтримує. Запуск Clubhouse відбувся в квітні 2020 року винятково на на iOS. Пік популярності додатку спостерігався в лютому 2021 року.

Спочатку особливість соцмережі була в тому, що її користувачі могли спілкуватися виключно в аудіокімнатах. При цьому, згідно з правилами, заборонено записувати будь-які уривки розмов.

В середині липня розробники запустили текстові чати. Користувачі можуть спілкуватися один з одним не тільки в особистих бесідах, але і групових розмовах. В майбутньому автори пообіцяли додати можливість відправки файлів.