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Запрошений Росією ексучасник Pink Floyd на Радбезі ООН: «вторгнення Москви в Україну незаконне»

8 лютого співзасновник Pink Floyd Роджер Уотерс звернувся до Ради Безпеки ООН на запрошення Росії, засудивши вторгнення Москви до свого сусіда як незаконне – хоча додав,  що це було спровоковано – і закликав до припинення вогню.

Четвер, 9 лютого 2023, 00:52
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Про це повідомляє Reuters.

Посол Албанії в ООН Феріт Ходжа наголосив, що Уотерсу пощастило бути в Нью-Йорку, у вільній країні, “висловлювати свою думку, говорити все, що йому подобається, зокрема й про російську агресію і про те, наскільки це неправильно”.

Якби він був у Росії, після того, що він сказав, вже б напевно перебував під вартою”, – заявив Ходжа.

Невдовзі після повномасштабного вторгнення Москви в Україну 24 лютого Росія запровадила нові жорсткі закони щодо поширення “дезінформації” про війну чи дискредитації російської армії. Заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський відкинув зауваження албанського посла, заявивши, що його країна “поважає свободу слова”.

Росія скликала засідання Ради безпеки на 8 лютого, щоб обговорити “постачання зброї в Україну”, і попросила Уотерса провести брифінг. У листі, який він опублікував на своєму вебсайті у вересні минулого року, музикант виступив проти постачання західної зброї Києву.

Заступник посла США в ООН Річард Міллс визнав “вражаючі навички Уотерса як артиста”, проте зауважив, що його кваліфікація відносно контролю над озброєннями чи питанням європейської безпеки “менш очевидна”.

Хоча Уотерс засудив вторгнення Росії в Україну як незаконне, він також сказав, що воно “не було неспровокованим”, а також засудив “провокаторів у найрішучіших можливих проявах”. Конкретики він не навів.

Єдиний розумний курс дій сьогодні — закликати до негайного припинення вогню в Україні”, — зазначив музикант.

Своєю чергою, посол України в ООН Сергій Кислиця згадав хіт Pink Floyd “Another Brick in the Wall” (ще одна цеглина у стіні), та звернувся до Ради Безпеки.

Як сумно для його колишніх шанувальників бачити, що він приймає роль просто цеглини в стіні — стіни російської дезінформації та пропаганда”.

Зауважимо, Росія запросила виступити на засіданні Ради Безпеки ООН співзасновника британського рокгурту Pink Floyd Роджера Уотерса. РФ запропонувала включити музиканта до списку доповідачів на засіданні щодо війни в Україні.

Побачимо, що він скаже. Він має позицію, і ви її почуєте завтра. Можливо, він і нам заспіває”, – сказав представник Росії в ООН Василь Небензя.

На умовах анонімності один із дипломатів Ради Безпеки ООН заявив, що “раніше російська дипломатія була серйозною. Що далі? Містер Бін?”.

Варто наголосити, що гурт Pink Floyd допомогає Україні, зокрема зібрав 450 тисяч фунтів для фондів та ініціатив, які допомагають українцям. Також вони випустили благодійний мерч на підтримку України під назвою “Hey Hey Rise Up”.

Теги: заява, виступ, Радбез ООН, Роджер Уотерс, Pink Floyd

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