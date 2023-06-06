Фракція "Європейська Солідарність" ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів і закликає інші фракції долучитись до документа, аби ухвалити його якомога швидше.

Джерело: Петро Порошенко на брифінгу.

“Цей законопроєкт регулює ключове питання про доступність захисних споруд. Підготовка, хочу наголосити, здійснюється військовими адміністраціями. І проводяться інспекції не рідше, ніж раз на місяць. Після перевірки військові адміністрації мають звітувати – і перед органами державної влади, і обов’язково перед громадою”, – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, захисні споруди повинні мати все для життєзабезпечення. На його думку, сьогодні є всі можливості – і бюджетні, і організаційні – для того, щоб обладнати у найкоротший термін захисні споруди усім необхідним.

П’ятий президент України пояснив, що, відповідно до цього законопроєкту, забороняється використання бомбосховищ або шелтерів для будь-яких інших потреб, ніж порятунок і захист людей.

“Оренди мають бути негайно припинені за ініціативи власника, приміщення – обладнано, відремонтовано, забезпечити якісне інформаційне висвітлення місць розташування захисної споруди. Ми маємо це зробити у найкоротший термін”, – вважає Петро Порошенко.

Відповідно до законопроєкту, ці заходи мають фінансуватись із державного бюджету. Законопроєкт також передбачає виготовлення та використання спеціальних шелтерів. Зокрема, у законопроєкті передбачено кримінальну відповідальність за перешкоджання в умовах воєнного стану доступу до укриття.

“Ми запрошуємо представників усіх фракцій доєднатися, щоб це був спільний інтелектуальний продукт, і на найближчому засіданні Верховної Ради ми цей законопроєкт маємо проголосувати. Сьогодні його направимо в електронному вигляді до всіх фракцій парламенту”, – зазначив лідер фракції.

Що передувало?

Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зокрема, Кабінет міністрів України під час позачергового засідання затвердив протокольне рішення про перевірку роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи повідомлення про закрите укриття під час ракетної атаки по Києву 1 червня, заявив, що завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово, і невиконання цього завдання наразі розслідують СБУ, прокуратура та Нацполіція.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарання та жорстку реакцію на трагедію, яка сталася 1 червня під час масованої атаки РФ по Києву, коли троє осіб загинули, так і не потрапивши в укриття через те, що воно було зачинене.