Згідно з дослідженням “Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України”, дівчата загалом утричі менше, ніж хлопці, орієнтовані вступати у ВНЗ на спеціальності, пов’язані з енергетикою. А опитування учнів та учениць України, яке провів Центр “Розвиток КСВ”, показало, що серед 200 опитаних тільки 2 (1%) хотіли б пов’язати своє життя з енергетикою, що впливатиме на вибір спеціальності та університету.

Хакатон має на меті підвищити рівень знань дівчат про гендерну рівність та навчити їх дизайн-мисленню, щоб розробити командні проєкти заохочення дівчаток до енергетичних спеціальностей.

Протягом трьох днів хакатону відбудеться:

Майстер-класи з гендерної рівності та дизайн-мислення;

Знайомство з успішними жінками, які побудували кар’єру в енергетиці;

Розробка групових проєктів щодо залучення дівчат в енергетику;

Менторський супровід команд;

Сесії з кар’єрних консультацій, тощо.

24.02 – 26.02.2021 – Онлайн

Взяти участь у Хакатоні можуть дівчата віком від 16 до 24 років, які хочуть пов’язати своє життя з енергетикою. Для участі необхідно до 15 лютого включно заповнити реєстраційну форму та мотивацію, доступні за посиланням https://forms.gle/wKJe6pJC6nZWGjK86

Експертне журі з представників організаторів відбере дівчат для участі у Хакатоні. Результати відбору плануємо оголосити 18 лютого на сторінці #ДівчатаSTEM у Facebook.

Захід організовується в рамках грантової ініціативи “Дівчата в енергетиці”, що реалізується за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).

Медіапартнери – Mind.ua, #Букви.

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/255913739229685/

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CSR Ukraine, Центр “Розвиток КСВ” – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія). www.csr-ukraine.org

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ESP) тісно співпрацює з Урядом України, приватним сектором та громадянським суспільством з метою зміцнення енергетичної безпеки України та перетворення енергетичного сектору України в сучасну рушійну силу економічного зростання, що орієнтована на ринок та інтегрована в ЄС. Енергетична безпека має вирішальне значення для незалежності та національного суверенітету України. Справжня енергетична безпека вимагає, щоб якісні енергетичні послуги були доступними, безперервними, надійними та безпечними для всіх українців.