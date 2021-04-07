Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України прем’єр Денис Шмигаль.
“По деяких регіонах після запровадження червоного рівня епідеміологічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу. Фіксується зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка зберігатиметься надалі, то можливе повернення таких регіонів до “помаранчевої” зони. І це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює, і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби“, – наголосив Шмигаль.
Водночас він уточнив, що, “незважаючи на точкове покращення по деяких областях”, ситуація в більшості регіонів України “дійсно залишається напруженою”.
Шмигаль також зазначив, що Україна зможе подолати епідемію коронавірусу “тільки шляхом масової вакцинації та ефективних карантинних заходів”.
Голова уряду нагадав, що на фоні кампанії з вакцинації “не можна забувати про дисципліну в контексті дотримання карантинних заходів, адже ситуація в країні надзвичайно складна”.
(На відео – з 2:50)
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікують чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, суттєво посилено карантин: зачинилися школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускають за спецперепустками.
- 6 квітня Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Збільшувати далі “просто нікуди”. Водночас ситуація з коронавірусом покращується у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. За умови збереження позитивної тенденції скоро ці області зможуть вийти з “червоної” зони.