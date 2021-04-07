У запровадженні тотального локдауну по всій території України зараз немає потреби, оскільки адаптивний карантин демонструє свою ефективність.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України прем’єр Денис Шмигаль.

“По деяких регіонах після запровадження червоного рівня епідеміологічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу. Фіксується зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка зберігатиметься надалі, то можливе повернення таких регіонів до “помаранчевої” зони. І це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює, і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби“, – наголосив Шмигаль.

Водночас він уточнив, що, “незважаючи на точкове покращення по деяких областях”, ситуація в більшості регіонів України “дійсно залишається напруженою”.

Шмигаль також зазначив, що Україна зможе подолати епідемію коронавірусу “тільки шляхом масової вакцинації та ефективних карантинних заходів”.

Голова уряду нагадав, що на фоні кампанії з вакцинації “не можна забувати про дисципліну в контексті дотримання карантинних заходів, адже ситуація в країні надзвичайно складна”.

(На відео – з 2:50)