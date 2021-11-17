Через рішення німецького регулятора стосовно зупинення процедури сертифікації компанії Nord Stream 2 AG введення в експлуатацію газопроводу може бути відкладено.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

16 листопада Федеральний орган, який здійснює управління у сфері електроенергії, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці, тимчасово зупинив процес сертифікації “Північного потоку-2”.

“Після детального вивчення документів Федеральне агентство дійшло висновків, що сертифікація оператора “Північного потоку-2″ можлива лише за умови, якщо оператор буде організований у юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини”, – проінформувало агентство.

Reuters наголосило, що через це можуть відкласти до березня наступного року введення в експлуатацію газопроводу.

“Я очікую, що запуск “Північного потоку-2″ може бути відкладений до березня 2022 року”, – заявило джерело Reuters в німецькому уряді.

Також там послалися на вимогу щодо створення російським “Газпромом” товариства з обмеженою відповідальністю згідно з законодавством Німеччини, додавши, що “Газпром” висловив згоду це зробити.

А консорціум Nord Stream 2 має створити дочірню компанію, щоб продемонструвати наявність достатнього фінансування та незалежності від російської материнської компанії, перш ніж період сертифікації знову відновиться.