Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
16 листопада Федеральний орган, який здійснює управління у сфері електроенергії, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці, тимчасово зупинив процес сертифікації “Північного потоку-2”.
“Після детального вивчення документів Федеральне агентство дійшло висновків, що сертифікація оператора “Північного потоку-2″ можлива лише за умови, якщо оператор буде організований у юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини”, – проінформувало агентство.
Reuters наголосило, що через це можуть відкласти до березня наступного року введення в експлуатацію газопроводу.
“Я очікую, що запуск “Північного потоку-2″ може бути відкладений до березня 2022 року”, – заявило джерело Reuters в німецькому уряді.
Також там послалися на вимогу щодо створення російським “Газпромом” товариства з обмеженою відповідальністю згідно з законодавством Німеччини, додавши, що “Газпром” висловив згоду це зробити.
А консорціум Nord Stream 2 має створити дочірню компанію, щоб продемонструвати наявність достатнього фінансування та незалежності від російської материнської компанії, перш ніж період сертифікації знову відновиться.
- Раніше повідомлялося, що німецький регулятор (BundesNetzAgentur, BNetzA) погодив заявку НАК “Нафтогаз” на участь в процесі сертифікації оператора газопроводу “Північний потік-2”.
- Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.
- Відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.