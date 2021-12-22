Запуск космічного телескопа James Webb, що планувався на 24 грудня, переноситься на добу через несприятливі погодні умови в районі космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Про це повідомляє міжнародне агентство BBC News.

“Через несприятливі погодні умови в районі космодрому у Французькій Гвіані 256-а місія ракети-носія Ariane з телескопом на борту, що спершу планувалася на 24 грудня перенесена, новою датою запуску обрано 25 грудня”, – йдеться у повідомленні.

Це перенесення стало третім для місії за останній місяць.

Раніше пуск переносився через незаплановане відстібування одного із затискачів, який утримує телескоп пристикованим до перехідного відсіку.

Вдруге запуск відкладався на кілька діб через проблему з кабелем, який з’єднує телескоп із наземним обладнанням.

James Webb – орбітальна інфрачервона обсерваторія, яка замінить космічний телескоп Hubble. Вийшовши на орбіту, він стане найбільшим у світі космічним телескопом.

Телескоп має складове дзеркало 6,5 метра в діаметрі з площею збиральної поверхні 25 м, також апарат обладнаний рядом спектрографів, коронографів і камер для якіснішого дослідження Сонячної системи, ніж його попередники.

За задумом розробників, ракета має вивести апарат на орбіту, після чого James Webb самостійно продовжить чотиритижневий шлях до свого пункту призначення – другої точки Лагранжа системи Сонце-Земля.

Досягнувши наміченої орбіти, James Webb розпочне дослідження космосу для пошуку причин формування всесвіту та ознак потенційного життя на тисячах екзопланет, виявлених вченим останніми роками. У місії беруть участь NASA, а також ESA та Канадське космічне агентство (CSA).

Орієнтовна вартість проєкту становить 9,8 млрд доларів.