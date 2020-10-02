2 жовтня мав відбутися запуск вантажного космічного корабля Cygnus компанії Northrop Grumman (США). Його відмінили за дві хвилини до старту через технічні проблеми.

Про це повідомили на сайті NASA.

Планувалося, що 2 жовтня корабель повинен був відправитися до Міжнародної космічної станції (МКС).

“Запуск було зупинено автоматикою за 2 хвилини 40 секунд до старту через проблеми, що виникла в наземної техніки забезпечення”, – вказали в NASA.

Наступний запуск відбудеться через добу, якщо проблема незначна і її швидко вирішать.

При сприятливому сценарії, Cygnus прибуде на МКС на день пізніше запланованого, тобто 5 жовтня.

Спочатку запуск Cygnus планували здійснити за допомогою ракети-носія Antares 1 жовтня о 21:38 (2 жовтня в 4:38 за Києвом) з космодрому NASA Воллопс (штат Вірджинія). Стиковка з МКС планувалася на 4 жовтня.

Cygnus повинен доставити на МКС близько 3,6 тонн вантажу, в тому числі продовольство, а також обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень.