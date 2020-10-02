Про це повідомили на сайті NASA.
Планувалося, що 2 жовтня корабель повинен був відправитися до Міжнародної космічної станції (МКС).
“Запуск було зупинено автоматикою за 2 хвилини 40 секунд до старту через проблеми, що виникла в наземної техніки забезпечення”, – вказали в NASA.
Наступний запуск відбудеться через добу, якщо проблема незначна і її швидко вирішать.
При сприятливому сценарії, Cygnus прибуде на МКС на день пізніше запланованого, тобто 5 жовтня.
Спочатку запуск Cygnus планували здійснити за допомогою ракети-носія Antares 1 жовтня о 21:38 (2 жовтня в 4:38 за Києвом) з космодрому NASA Воллопс (штат Вірджинія). Стиковка з МКС планувалася на 4 жовтня.
Cygnus повинен доставити на МКС близько 3,6 тонн вантажу, в тому числі продовольство, а також обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень.
- Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також – військового GPS-супутника третього покоління.