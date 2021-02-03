Сьогодні під Верховною Радою проходить акція протесту агропідприємств. Зазначений факт не залишився без уваги нардепів від "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про акцію співробітників агрохолдингу “Укрлендфармінг”, заснованого Олегом Бахматюком. Останній звинувачує директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в тиску і зупинці виробництва на 37 підприємствах холдингу.

Варто відзначити, що в залі засідань Верховної Ради на місцях нардепів з’явилися листівки такого змісту: “Чому Ситник вбиває найбільшого агровиробника України?” Подекуди можна було помітити коробки з яйцями.

У цей час під стінами ВР проходила акція протесту представників агропідприємств. Неподалік від будівлі Парламенту можна було помітити фури з транспарантами такого змісту: “Ситник на посаді – економіка в занепаді”.

Все це не залишилося поза увагою нардепів від “Слуги народу”.

У чаті “слуг” на тему мітингу, зокрема, вирішив “пожартувати” нардеп Микола Стефанчук (брат першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука). Він запропонував “запустити” в натовп протестувальників людей із прапорами Coca-Cola і “Наша ряба”.

“Пропоную в такі “мітинги” запустити кілька десятків людей із рекламними прапорами Coca-Cola, Danone, “Наша ряба” і т.д. і додати кілька прапорів руху ЛГБД (ймовірно, малося на увазі ЛГБТ, – ред.). Буде і яскравіше, і веселіше, і безкоштовна реклама”, – написав Микола Стефанчук.

Деякі “слуги” підтримали такий “жарт” колеги.