Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Йдеться про акцію співробітників агрохолдингу “Укрлендфармінг”, заснованого Олегом Бахматюком. Останній звинувачує директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в тиску і зупинці виробництва на 37 підприємствах холдингу.
Варто відзначити, що в залі засідань Верховної Ради на місцях нардепів з’явилися листівки такого змісту: “Чому Ситник вбиває найбільшого агровиробника України?” Подекуди можна було помітити коробки з яйцями.
У цей час під стінами ВР проходила акція протесту представників агропідприємств. Неподалік від будівлі Парламенту можна було помітити фури з транспарантами такого змісту: “Ситник на посаді – економіка в занепаді”.
Все це не залишилося поза увагою нардепів від “Слуги народу”.
У чаті “слуг” на тему мітингу, зокрема, вирішив “пожартувати” нардеп Микола Стефанчук (брат першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука). Він запропонував “запустити” в натовп протестувальників людей із прапорами Coca-Cola і “Наша ряба”.
“Пропоную в такі “мітинги” запустити кілька десятків людей із рекламними прапорами Coca-Cola, Danone, “Наша ряба” і т.д. і додати кілька прапорів руху ЛГБД (ймовірно, малося на увазі ЛГБТ, – ред.). Буде і яскравіше, і веселіше, і безкоштовна реклама”, – написав Микола Стефанчук.
Деякі “слуги” підтримали такий “жарт” колеги.
- Раніше повідомлялося, що у фракції “Слуги народу” з’явився мобільний застосунок, в якому для народних депутатів влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроектів. Як писали #Букви, в цьому застосунку нардепів оцінюють за параметром “деструктивність”.