Про це йдеться в канадському виданні CBC News.

Петро Порошенко заявив, що тривале нарощування російських військ на кордоні з Україною робить знову актуальними 13-річні зусилля країни стати частиною західного військового та безпекового альянсу. Він переконаний, що Канада, як давній друг України, зможе допомогти нам у реалізації наших амбіцій. Низка країн підтримують право України на безпеку, проте, часу в нас обмаль – Росія накопичує свої війська на кордоні.

“Європі потрібна демократична Україна. Європі потрібна європейська Україна. Європі потрібна безпечна Україна. Європі потрібна незалежна Україна від Росії”, – зазначив п’ятий президент.

Він додав, що не розуміє, чому Україна не може зараз отримати План дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі – це ж навіть не гарантія для вступу, а просто підказка для напрямку проведення реформ.

“Коли я брав участь у саміті НАТО в Брюсселі у 2018 році, я сказав: “Зараз тут є лідери усіх країн-членів НАТО. Будь ласка, підніміть руки ті, хто підтримує майбутнє членство України у НАТО” – усі підняли руки. Я тоді запитав: “Чи є тут хтось, хто виступав би проти?” – і ніхто не відгукнувся. Я спитав: “Чи потрібно нам запитувати, нам – вільній та демократичній країні, найбільшій за територією у Європі, дозволу Путіна, чи дозволяє він нам приєднатися до НАТО, чи не дозволяє? Ви вважаєте це європейським шляхом? Ви вважаєте це демократичним шляхом?”. Вони відповіли “ні”, – стверджує Петро Порошенко.

Протягом тижнів тиску як США, так і європейських країн не вдалося переконати уряд президента Росії Володимира Путіна вивести свої війська з нестабільного прикордонного регіону.

Та все ж, Порошенко сказав, що йому приємно бачити, що республіканці в Конгресі США порушують питання поновлення санкцій проти газопроводу “Північний потік-2”.