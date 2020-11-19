У Києві на вулиці застрелили жінку заради її квартири.

Про це повідомляє поліція столиці.

На вулиці Ягідній перехожі 13 листопада знайшли мертву жінку з кульовим пораненням голови. З місця вбивства було вилучено невикористаний патрон і гільзу до вогнепальної зброї.

“Через три доби ми встановили особу загиблої – це 30-річна мешканка Голосіївського району. А також встановили передбачуваного підозрюваного”, – сказано в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Ним виявився 44-річний житель міста Києва, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину. Його затримали, тепер готове клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

“Мотивом вбивства киянки може бути бажання заволодіти квартирою потерпілої та її сестри. Слідчі проводять всі необхідні дії для встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності фігуранта, через те, що є матеріали, які вказують на те, що це – частий випадок”, – додали в поліції.