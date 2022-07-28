Вже з 1 серпня Coca-Cola змінює упаковку із зеленого на прозорий пластик у межах ширших зусиль, спрямованих на підвищення екологічної відповідальності. Поточний пластик Sprite містить зелений поліетилентерефталат (PET), добавку, яку не можна переробити в нові пляшки, що є ключовою ініціативою для компанії, оскільки вона прагне зменшити пластикові відходи.

Про це інформує американський телеканал CNN Business.

Відмова від барвників у пляшках покращить якість переробленого матеріалу.

“Прозору упаковку Sprite можна буде переробити на нову, тим самим компанія зробить свій внесок у розвиток економіки замкнутого циклу використання пластику”, – зазначила гендиректора компанії R3CYCLE, яка займається розв’язанням питань вторинного використання та перероблення для Coca-Cola, Джуліан Очоа.

Гіганта з виробництва напоїв часто критикували за шкідливе для навколишнього середовища пластикове сміття. У 2020 році екологічна фірма Break Free From Plastic назвала компанію найбільшим у світі забруднювачем пластиком. Його логотипи та бренди були знайдені на 13 834 шматках викинутого пластику в 51 країні, часто в громадських місцях, таких як парки та пляжі.

У 2018 році Coca-Cola оголосила про свою ініціативу “Світ без відходів” з кінцевою метою зібрати та переробити одну пляшку або банку для кожної проданої пляшки до 2030 року.