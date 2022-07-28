Про це інформує американський телеканал CNN Business.
Відмова від барвників у пляшках покращить якість переробленого матеріалу.
“Прозору упаковку Sprite можна буде переробити на нову, тим самим компанія зробить свій внесок у розвиток економіки замкнутого циклу використання пластику”, – зазначила гендиректора компанії R3CYCLE, яка займається розв’язанням питань вторинного використання та перероблення для Coca-Cola, Джуліан Очоа.
Гіганта з виробництва напоїв часто критикували за шкідливе для навколишнього середовища пластикове сміття. У 2020 році екологічна фірма Break Free From Plastic назвала компанію найбільшим у світі забруднювачем пластиком. Його логотипи та бренди були знайдені на 13 834 шматках викинутого пластику в 51 країні, часто в громадських місцях, таких як парки та пляжі.
У 2018 році Coca-Cola оголосила про свою ініціативу “Світ без відходів” з кінцевою метою зібрати та переробити одну пляшку або банку для кожної проданої пляшки до 2030 року.
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