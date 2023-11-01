Третя штурмова бригада Збройних сил України запустила нову хвилю рекрутингової кампанії з метою долучення бійців до своїх лав. Відповідна новина з’явилась на телеграм-каналі підрозділу.

“Поки темрява не охопила весь світ. Заради світла і проти російського мороку! Не чекай, коли все саме закінчиться, і не думай, що хтось зробить це за тебе. Збирай волю в кулак і бий. Бо іншого часу не буде! Бийся за українське, випалюй нечисть, повертай своє та врятуй світ від імперії зла з воїнами Третьої окремої штурмової бригади”, – йдеться у повідомленні.

Щоб приєднатись до 3 ОШБр, необхідно заповнити анкету на офіційному сайті бригади: https://ab3.army/

Довідка. Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований 24.02.2022 року ветеранами «Азову» як загін ТрО. В перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва та області. Згодом розширений до ОПСП «Азов», а потім реформований в окремий підрозділ ССО «Азов» ЗСУ. На початку 2023 року перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та розширений до 3-ї окремої штурмової бригади.

З квітня 2022 року Третя штурмова обороняла Україну на Запорізькому напрямку та брала участь у звільненні Херсонщини. З початку 2023 р. підрозділ воює на Бахмутському напрямку. Зокрема, 15 вересня, в рамках контрнаступу Третя штурмова звільнила н.п. Андріївка Донецької області.