Про це він написав у Twitter.
За словами голови МЗС, українській армії зараз особливо потрібні реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія та бронетранспортери.
“Надто рано робити висновок, що Україна має всю необхідну зброю. Російський наступ на Донбасі – це безжальна битва, найбільша на території Європи з часів Другої світової війни. Я закликаю партнерів пришвидшити постачання зброї та боєприпасів”, – наголосив Кулеба.
Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
Українська влада вже тривалий час просить у США надати американські ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) великої дальності. У Києві вважають, що ця зброя матиме вирішальне значення для переваги над російською артилерією, однак у Вашингтоні не поспішають передати РСЗВ, оскільки остерігаються негативної реакції Кремля.
- Також у НАТО не очікують значних перемог для будь-якої сторони російсько-української війни найближчими тижнями. Водночас в Альянсі переконані, що Україна зможе повернути собі окуповані РФ території.
- Зокрема 18 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала нову макрофінансову допомогу Україні у розмірі до 9 мільярдів євро (9,5 мільярда доларів) цього року.
- Окрім цього повідомлялось, що Україна випередила Єгипет та Ізраїль і стала найбільшим отримувачем військової допомоги від США.