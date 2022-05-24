Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для українських бійців.

Про це він написав у Twitter.

За словами голови МЗС, українській армії зараз особливо потрібні реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія та бронетранспортери.

“Надто рано робити висновок, що Україна має всю необхідну зброю. Російський наступ на Донбасі – це безжальна битва, найбільша на території Європи з часів Другої світової війни. Я закликаю партнерів пришвидшити постачання зброї та боєприпасів”, – наголосив Кулеба.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Українська влада вже тривалий час просить у США надати американські ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) великої дальності. У Києві вважають, що ця зброя матиме вирішальне значення для переваги над російською артилерією, однак у Вашингтоні не поспішають передати РСЗВ, оскільки остерігаються негативної реакції Кремля.