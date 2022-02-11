11 лютого в Київському апеляційному суді відбувається оскарження рішення суду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання по так званій "вугільній справі", одним з фігурантів якої є п'ятий президент України Петро Порошенко. Перед початком засідання він виступив перед людьми, які зібралися на акцію підтримки.

Про це повідомляє фотокореспондент #Букв.

Петро Порошенко закликав усі демократичні сили об’єднатися перед загрозою російської агресії та закликав українців не дати перетворити Україну на “Новоросію”, яку спробував у свій час створити президент-втікач Віктор Янукович. Він додав, що українці – це та сила, яка не дасть знищити усі надбання 2014 року.

“Вони не розуміють, що таке Україна, і тому вони зараз намагаються влаштувати судилище над опозицією. Чому вони це роблять? Бо вони з вами нас бояться. Здавалося, вся влада в них, здавалося б, у них правоохоронні органи, які не мають нічого спільного з правом”, – наголосив п’ятий президент. Він додав: “Тільки від нас з вами залежить, чи відстоїмо ми право, демократію і європейський вибір України”.

Порошенко наголосив, що зараз не час для внутрішніх розборок – зараз необхідно об’єднатися. Він закликав усі демократичні опозиційні сили відкинути свої політичні амбіції та власні рейтинги.

“Я маю право це казати, бо сьогодні український народ найбільше довіряє нашій команді, – відкинути все і об’єднатися. Тільки об’єднаною Україною ми дамо відсіч Путіну. І тільки об’єднаною Україною ми його зупинимо. Тільки об’єднаною Україною ми можемо принести мир”, – стверджує Петро Порошенко.

Він також нагадав, що зараз уздовж українського кордону здійснюється нарощення військ країни-агресора. П’ятий президент наголосив, що українці бажають, щоб президент РФ Володимир Путін припинив убивати українців і залишив нашу країну в спокої, давши їй можливість самостійно вирішувати політичний вектор розвитку.

Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.