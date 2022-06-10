П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко наголосив на тому, що отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС стане одним із найвагоміших кроків, щоб допомогти Україні у боротьбі з Росією.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

23 та 24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Тому саме на це зараз мають бути націлені зусилля української влади, президента, уряду та дипломатії.

Петро Порошенко зауважив, що під час Конгресу Європейської народної партії (ЄНП) у Роттердамі, він на кожній зустрічі із європейськими лідерами наполягав на важливості надання Україні статусу кандидата в члени ЄС для безпеки у всьому світі.

До того ж “Європейська Солідарність” взяла активну участь у формуванні резолюції Конгресу, яка в тому числі була присвячена Україні.

Європейська народна партія (ЄНП) і її учасниці з усієї Європи наполягають на наданні Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Саме представники ЄНП ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського Парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни – кандидата в члени ЄС.

“Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша – це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідні проєкти рішення. І друга, головна, це країни – члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити”, – зазначив п’ятий президент України.

За словами Петра Порошенка червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите “вікно” можливостей для України. Це не буде тривати довго. Тому зараз важливо об’єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей.