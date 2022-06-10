Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
23 та 24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Тому саме на це зараз мають бути націлені зусилля української влади, президента, уряду та дипломатії.
Петро Порошенко зауважив, що під час Конгресу Європейської народної партії (ЄНП) у Роттердамі, він на кожній зустрічі із європейськими лідерами наполягав на важливості надання Україні статусу кандидата в члени ЄС для безпеки у всьому світі.
До того ж “Європейська Солідарність” взяла активну участь у формуванні резолюції Конгресу, яка в тому числі була присвячена Україні.
Європейська народна партія (ЄНП) і її учасниці з усієї Європи наполягають на наданні Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.
Саме представники ЄНП ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського Парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни – кандидата в члени ЄС.
“Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша – це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідні проєкти рішення. І друга, головна, це країни – члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити”, – зазначив п’ятий президент України.
За словами Петра Порошенка червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите “вікно” можливостей для України. Це не буде тривати довго. Тому зараз важливо об’єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей.
- Раніше зазначалося, що президент Польщі Анджей Дуда розпочинає серію візитів до Південної Європи. З 8 червня він буде переконувати лідерів цих країн підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
- Європейський Парламент рекомендуватиме очільникам Європейського Союзу надати Україні статус кандидата.
- Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він підтримує “найшвидший і прискорений” процес вступу.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко розповів про підсумки роботи Конгресу Європейської народної партії, важливість допомоги нам зброєю та санкціями, а також – про перспективи України в Європейському Союзі та підтримку нашої держави.