За даними розвідки Великої Британії, ймовірно, що на сьогодні російські армійці готові лише до обмежених локальних атак, за участю не більше однієї роти військ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У повідомленні зазначається, що у найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для подальших наступальних операцій.

За даними розвідки, минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни у територіальному контролі вздовж лінії фронту.

“На Донбасі після невеликих наступів з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не прорвалися до населеного пункту. Росія не доклала серйозних зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках”, – зауважили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Окрім того, у британській розвідці розповіли, що на південному заході ні українські, ні російські війська не просунулися на Херсонській лінії фронту. Однак дедалі частіші вибухи в тилу російських військ створюють навантаження на російську логістику та авіабази на півдні.

“Малоймовірно, що ситуація суттєво зміниться наступного тижня. На сьогодні російські війська готові лише до обмежених локальних атак, рідко за участю більше ніж роти військ”, – наголосили у британській розвідці.