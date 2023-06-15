П’ятий президент України та лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на Донбас закликав українців до єдності й наголосив, що зараз потрібно "припинити срач" і зосередитися на допомозі українським захисникам.

Джерело: Петро Порошенко у Telegram.

П’ятий президент України зазначив, що не менш важливою, ніж міць Збройних сил України, ніж допомога наших партнерів, союзників є внутрішня єдність українців. Порошенка наголосив, що ворог у нас один – це Путін.

“Я розумію, що втомилися, я розумію, що нерви. Але треба припинити срач, вибачте на слові. Треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги. І це послання, яке я хочу передати від наших військових з фронту: єдність, підтримка Збройних сил і перемога понад усе”, – сказав Петро Порошенко.

Сьогодні, 15 червня, п’ятий президент України Петро Порошенко привіз на фронт 46-й бригаді ДШВ техніку, зокрема п’ять лазне-пральних комплексів та гранатометні боєприпаси.

“46-та нарешті отримує повний бригадний комплект лазне-пральних комплексів. Буває таке, що військові місяць можуть залишатися без можливості прийняти душ. А тут на кожен батальйон буде комплекс, і за день може декілька рот попрати форму, і прийняти душ”, – розповів Порошенко.