Джерело: Петро Порошенко у Telegram.
П’ятий президент України зазначив, що не менш важливою, ніж міць Збройних сил України, ніж допомога наших партнерів, союзників є внутрішня єдність українців. Порошенка наголосив, що ворог у нас один – це Путін.
“Я розумію, що втомилися, я розумію, що нерви. Але треба припинити срач, вибачте на слові. Треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги. І це послання, яке я хочу передати від наших військових з фронту: єдність, підтримка Збройних сил і перемога понад усе”, – сказав Петро Порошенко.
Сьогодні, 15 червня, п’ятий президент України Петро Порошенко привіз на фронт 46-й бригаді ДШВ техніку, зокрема п’ять лазне-пральних комплексів та гранатометні боєприпаси.
“46-та нарешті отримує повний бригадний комплект лазне-пральних комплексів. Буває таке, що військові місяць можуть залишатися без можливості прийняти душ. А тут на кожен батальйон буде комплекс, і за день може декілька рот попрати форму, і прийняти душ”, – розповів Порошенко.
- Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” везе на східний фронт чергову партію техніки, необхідної в умовах наступальних дій. Йдеться про ремонтні майстерні – ПАРМи, які дозволяють швидко полагодити хоч танк, хоч БМП.
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