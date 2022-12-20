У Київській області через масштабні пошкодження магістральних електромереж внаслідок ворожих атак, зараз немає можливості почергово забезпечувати подачу електроенергії мешканцям області.

Про це повідомила пресслужба “ДТЕК Київські регіональні електромережі”.

У ДТЕК зазначили, що станом на 20 грудня в Київській області ситуація з електропостачанням залишається критичною. Через чергову атаку РФ 19 грудня і значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні застосовуються екстрені відключення електроенергії.

У компанії пояснили, що через масштабність пошкоджень магістральних мереж НЕК “Укренерго” після російської атаки зараз немає жодної можливості забезпечити почергову подачу світла мешканцям області. За прогнозами ДТЕК, ймовірно, що така ситуація може продовжуватись 2-3 доби.

“Просимо вас набратись витримки та розуміння. Ми розуміємо, наскільки важко без світла, але енергетики всієї країни роблять все можливе і неможливе, щоб воно повернулось у ваші оселі якнайшвидше”, – підсумували в ДТЕК.

Зазначимо, що раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про критичну ситуацію з електропостачанням в області та зазначив, що на даний час знеструмлено 80% регіону.

“Ситуація з електропостачанням значно погіршилася після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами. Відновлення електропостачання триває. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає”, – наголосив очільник Київщини.

Він додав, що без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад.