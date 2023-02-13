Генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко зауважив, що вже кілька днів поспіль Укренерго не формує ліміти для регіонів. Тож генераційних обмежень практично немає.

Про це він повідомив у Facebook.

За повідомленнями Міненерго та НЕК “Укренерго”, зараз у роботі усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, також працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС.

Коваленко зазначив, що це все дає змогу виробляти більше електроенергії.

І це справді дивовижно. Енергетики роблять титанічну роботу, щоби ми з вами були з мінімальними відключеннями або взагалі без них”.

Звісно, пояснив експерт, це не означає, що система відновлена настільки, щоб працювати безперебійно.

Тож в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж. Пошкоджені через російські обстріли мережі НЕК “Укренерго” поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, аби забезпечити всіх киян електроенергією. Коваленко попередив, що інколи можуть застосовуватися локальні відключення за графіками.

Правда, ми почали сприймати цілий день зі світлом якось по-особливому?”, – зауважує гендиректор.

Ворог продовжує спроби завдати ударів по нашій енергосистемі. Вночі на 12 лютого повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.

Тоді як в ніч на 11 лютого енергосистема України зазнала 17-ї атаки дронами, внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів у Харкові застосовуються аварійні відключення. Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.