Станом на зараз 92% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та проголосували б за вступ до організації.

Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова.

Згідно з соціологічним опитуванням, якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України в ЄС, то за нього проголосували б 79% усіх опитаних, або 92% тих, хто збирається взяти участь у такому референдумі.

Так, у березні 2021 року за вступ до ЄС мали намір голосувати 59% усіх опитаних, або 80% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.

Крім того, за вступ до ЄС проголосували б 86% усіх жителів Західного регіону, 82% — Центрального регіону, 73% жителів Сходу та 56% жителів Півдня. Частка тих, хто голосував би проти, становить відповідно 3%, 5%, 11% і 17%.

“Чим молодші респонденти, тим частіше вони збираються голосувати за вступ до ЄС — частка таких зростає з 70,5% у найстаршій (60 і більше років) групі, до 83,5% серед тих, кому менш як 30 років”, — йдеться в матеріалі.

Серед тих, хто довіряє Президенту Володимиру Зеленському, збираються голосувати за вступ до ЄС 83%, а серед тих, хто йому не довіряє — відповідно 54% і 21%.

Також серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, збираються голосувати за вступ до ЄС 81,5%, а серед тих, хто переважно розмовляє російською — відповідно 70% і 12%.