Трансляція форуму відбувалася на сторінці в Facebook.
Розпочинаючи свій виступ на форумі “Україна 30. Економіка без олігархів” президент України Володимир Зеленський зауважив, що тепер легко впізнає людей в масках. Зокрема, звернув увагу на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а потім — на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Останній він зробив зауваження, оскільки вона була присутньою на заході без засобів індивідуального захисту.
“Прем’єра бачу, генпрокурора бачу. Без маски чомусь. Зараза не бере? Розумію”, — сказав він.
Ірина Венедіктова відповіла на це сміхом. Примітно, що сам президент також був без маски.
- Зауважимо, президент нерідко нехтує правилами маскового режиму. Так відбувалося, зокрема, в березні 2020 року, коли Зеленський виступав у Верховній Раді. Продовжував не дотримуватися маскового режиму Зеленський впродовж усього 2020 року.