Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" зробив зауваження генеральній прокурорці Ірині Венедіктові через відсутність маски. Однак і сам він виступав без засобів індивідуального захисту.

Трансляція форуму відбувалася на сторінці в Facebook.

Розпочинаючи свій виступ на форумі “Україна 30. Економіка без олігархів” президент України Володимир Зеленський зауважив, що тепер легко впізнає людей в масках. Зокрема, звернув увагу на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а потім — на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Останній він зробив зауваження, оскільки вона була присутньою на заході без засобів індивідуального захисту.

“Прем’єра бачу, генпрокурора бачу. Без маски чомусь. Зараза не бере? Розумію”, — сказав він.

Ірина Венедіктова відповіла на це сміхом. Примітно, що сам президент також був без маски.