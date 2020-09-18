Заражаються на вечірках: через коронавірус в Естонії обмежать продаж алкоголю

Про це повідомила пресслужба кабміну країни.

Нове обмеження почне діяти в ніч з 25 на 26 вересня в 00:00 годин.

Згідно з рішенням уряду, барам, ресторанам, театрам, готелям і нічним клубам заборонять продавати алкоголь з півночі до 10:00.

“В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове введення загальнодержавного обмеження є необхідним і обгрунтованим. Як ми бачимо, коронавірус особливо добре поширюється на вечірках. На жаль, вживання алкоголю змінює поведінку людей, таким чином, який сприяє поширенню вірусу. У зв’язку з цим я закликаю людей не створювати своєю ризикованою поведінкою нових можливостей для поширення вірусу ні в публічних місцях, ні на приватних вечірках”, – зазначив прем’єр-міністр Юрі Ратас.

Обмеження вводиться до 24 жовтня (включно), уряд Естонії оцінить необхідність його продовження за тиждень до закінчення терміну дії обмеження.