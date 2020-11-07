Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що, крім Данії, заражених коронавірусом норок знайшли ще у п’яти країнах. Вчені впевнені, що норки заражаються від людей.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

У ВООЗ зазначили, що коронавірус пов’язаний із кажанами, однак вчені планують якнайшвидше дослідити зв’язок вірусу з норками. Доведено, що норки інфікувалися від людей, але вони здатні передавати вірус не тільки тваринам, а й людям. Вірус, який передається за ланцюжком людина – тварина – людина буде мутувати. Таким чином зароджуються нові штами коронавірусу. Вони можуть бути безпечнішими за класичний коронавірус, або навпаки.

Мутацію вірусу можна виявити за допомогою вивчення послідовності геному. Фахівцям поки не зрозуміло, які наслідки можуть мати ці мутації для організму людини.

Станом на 7 листопада Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки заявили про зараження коронавірусом норок. У ВООЗ закликали вжити посилені заходи безпеки на норкових фермах у всьому світі. Фахівці розпочали роботу над дослідженням цього явища.