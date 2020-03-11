Процедура примусової госпіталізації людей, заражених коронавірусів, як і іншими інфекційними захворюваннями, законодавством не передбачена.

Про це йдеться в авторській колонці юриста компанії “Алексєєв, Боярчуков і партнери” Ростислава Сачка.

“Процедура обов’язкової госпіталізації осіб хворих коронавірусом, або будь-якими іншими небезпечними інфекційними хворобами, відповідальність за ухилення від обов’язкового медичного огляду і обов’язкової госпіталізації, чинним законодавством не передбачена”, – пояснив він.

При цьому, громадяни не несуть ніякої відповідальності, якщо відмовляться від госпіталізації.

У зв’язку з цим, відкритим залишається питання – до кого звертатися, якщо одна людина знає, що інша – хвора небезпечним інфекційним захворюванням. Також – як змусити хворого, наприклад, коронавірусом, пройти медобстеження і погодитися на госпіталізацію.

За законодавством, згідно з рішенням суду, примусову госпіталізацію можливо застосувати тільки до хворих туберкульозом.