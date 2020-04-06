Про це повідомляє ВВС News.
У заяві Даунінг-стріт вказується, що стан прем’єр-міністра погіршився.
“Протягом цього дня стан прем’єр-міністра погіршився, і за порадою медиків він був переведений у відділення інтенсивної терапії в лікарні”, – йдеться в заяві.
Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе очолити уряд “в разі потреби”.
“Прем’єр-міністр попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе, який є першим держсекретарем, замінити його в разі потреби”, – заявили на Даунінг-стріт.
- Зазначимо, станом на вечір 6 квітня в Великій Британії 48,5 тисяч осіб захворіли COVID-19. З них 4 943 людей загинули, ще 229 — одужали.
- 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.
- 5 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.