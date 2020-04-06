Інфікований коронавірусом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.

Про це повідомляє ВВС News.

У заяві Даунінг-стріт вказується, що стан прем’єр-міністра погіршився.

“Протягом цього дня стан прем’єр-міністра погіршився, і за порадою медиків він був переведений у відділення інтенсивної терапії в лікарні”, – йдеться в заяві.

Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе очолити уряд “в разі потреби”.

“Прем’єр-міністр попросив міністра закордонних справ Домініка Раабе, який є першим держсекретарем, замінити його в разі потреби”, – заявили на Даунінг-стріт.