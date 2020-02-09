Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Раніше повідомлялося, що на японському лайнері Diamond Princess, яке перебуває на карантині з понеділка, виявили ще 6 випадків зараження китайським коронавірусом, серед захворілих – і громадянин України. Це вперше інфікований українець.
“Зараз українець знятий з лайнера, який знаходиться на карантині біля берегів Японії, і перевезений в японську лікарню столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів”, – заявили у відомстві.
Коронавірус спровокував в українця розвиток гострого респіраторного захворювання, зазначили в МОЗ. У міністерстві повідомили, що будуть щодня отримувати інформацію про стан його здоров’я.
Держприкордонслужба має перелік всіх 25 громадян України, які перебувають на лайнері, нагадали в МОЗ.
“Після повернення в Україну за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата повернення їх в Україну ще не визначена”, – додали в міністерстві.
Всього на борту Diamond Princess знаходиться 3,7 тис. осіб з 56 країн світу. З них 2,7 тис. осіб – пасажири, решта – екіпаж судна, в тому числі 25 громадян України.
У МОЗ поінформували, що станом на 9 лютого підтверджено захворювання у 70 осіб, які перебували на лайнері: 28 громадян Японії, 14 – США, сім – Австралії, сім – Канади, п’ять – Філіппін, три – Гонконгу, два – Китаю і по одному громадянинові нової Зеландії, Аргентини, Великобританії та України.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.