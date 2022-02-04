Про це повідомляє Independent.
За результатами аналізів, новий штам VB має у 3,5-5,5 разів більше вірусне навантаження, ніж інші варіанти вірусу та набагато швидше викликає ускладнення. Також він збільшує кількість вірусних частин у крові, що робить його більш заразним.
Вперше мутацію виявили під час міжнародного проєкту Beehive, де аналізували зразки ВІЛ-інфікованих з Уганди та Європи. Тоді VB виявили у 17 людей, 15 яких були з Нідерландів. Пізніше дослідники проаналізували кров ще у 6 700 нідерландських пацієнтів й підтвердили наявність штаму ще у 92. Вчені вважають, що вірус міг з’явитися в Нідерландах у 1980-1990 роках, після чого активно розповсюджувався до 2010-х.
Вірусологи зазначають, що вивчення штаму VB призведе до створення антиретровірусних препаратів “нового покоління”. Втім, виявлення нової мутації ще раз підкреслює необхідність регулярно проходити тести на ВІЛ.
- Нагадаємо, за оцінками ВООЗ, завдяки збігу трьох важливих чинників Європа має всі шанси взяти під контроль поширення коронавірусу у регіоні.
- Раніше американська біотехнологічна компанія Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ. У дослідженнях братимуть участь 56 осіб, у яких оцінять як сприйняття вакцини, так і імунну відповідь.
- У США Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів вперше схвалило ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції. Він розрахований на підлітків та дорослих вагою понад 35 кг.