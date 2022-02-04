Про це повідомляє Independent.

За результатами аналізів, новий штам VB має у 3,5-5,5 разів більше вірусне навантаження, ніж інші варіанти вірусу та набагато швидше викликає ускладнення. Також він збільшує кількість вірусних частин у крові, що робить його більш заразним.

Вперше мутацію виявили під час міжнародного проєкту Beehive, де аналізували зразки ВІЛ-інфікованих з Уганди та Європи. Тоді VB виявили у 17 людей, 15 яких були з Нідерландів. Пізніше дослідники проаналізували кров ще у 6 700 нідерландських пацієнтів й підтвердили наявність штаму ще у 92. Вчені вважають, що вірус міг з’явитися в Нідерландах у 1980-1990 роках, після чого активно розповсюджувався до 2010-х.

Вірусологи зазначають, що вивчення штаму VB призведе до створення антиретровірусних препаратів “нового покоління”. Втім, виявлення нової мутації ще раз підкреслює необхідність регулярно проходити тести на ВІЛ.