Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому відсторонив з посад колишнього голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський підтвердив, що сьогодні ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

Він розповів, що станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів:

“У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь”, – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що відвідав найскладніші прифронтові регіони, зокрема особисто розбирався з діяльністю правоохоронних органів. Після того він прийняв і кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки Херсону та Харкова.

“Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені”, – констатував Зеленський.

Президент також наголосив на актуальності питання затвердження очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. процесу його затвердження:

“Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення”, – заявив Володимир Зеленський.