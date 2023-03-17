Основні переваги для бізнесу в ОАЕ

Серед країн Близького Сходу Об’єднані Арабські Емірати справедливо вважаються однією з найпрогресивніших. Країна активно долучилася до розвитку передових технологій і вони давно стали невід’ємною частиною життя кожного громадянина.

Саме тому тут намагаються відкрити свій бізнес підприємці з таких галузей як:

  • ІТ;
  • операції з криптовалютами;
  • інвестиційна діяльність;
  • логістика;
  • операції з інтелектуальною власністю;
  • міжнародна торгівля.

Які основні переваги відмічають спеціалісти, коли вирішують обрати саме ОАЕ, як місце реєстрації бізнесу:

  • відсутність публічності даних учасників компанії;
  • юрисдикція з безподатковим режимом та пільгами;
  • можливість діяти як на міжнародному, так місцевому ринках;
  • доступні міжнародні близькосхідні та азійські ринки;
  • учасники мають право на отримання резидентської візи країни;
  • дозволена реєстрація офшорної компанії;
  • відсутній валютний контроль;
  • широкий вибір дозвіллєвої діяльності.

Нерезидентам дозволено відкривати як місцеві локальні компанії, так і офшор, а також ліцензовані у вільних економічних зонах.

Крім перелічених існує ще багато плюсів реєстрації компанії в ОАЕ, на які при необхідності звернуть увагу спеціалісти.

Що може бути складним

Яка б не була розвинена і толерантна країна, але в кожній з них і в Арабських Еміратах також існують свої особливості законодавства, традиції і вимоги, яких необхідно дотримуватися для комфортного перебування в країні і безперешкодного розвитку компанії.

Що може викликати складнощі:

  • незнання вимог законодавства щодо різних зон, капіталу, складу персоналу і таке інше;
  • правильність подання звітності;
  • наявність різних економічних зон зі своїми особливостями;
  • дотримання всіх етапів відкриття компанії;
  • збір усіх необхідних документів і правильність їх оформлення;
  • обов’язкова присутність керуючого рахунками на зустрічі у банку.

Якщо ви бажаєте зареєструвати бізнес в ОАЕ, звертайтеся за посиланням https://crystal.tax/ua/restraczya-kompan-v-oae.html, тут можна отримати професійну допомогу досвідчених спеціалістів в конкретній сфері.

Тільки допомога справжніх професіоналів зможе забезпечити правильність ваших дій, допоможе уникнути помилок під час процесу реєстрації і виключить можливість відмови. І взагалі вся процедура буде легкою і не помітною, бо всі виклики і проблеми вирішують спеціалісти.

Багато хто з бізнесменів замовляють ще й супроводження, щоб уникнути негараздів в майбутньому. 