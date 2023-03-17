Основні переваги для бізнесу в ОАЕ
Серед країн Близького Сходу Об’єднані Арабські Емірати справедливо вважаються однією з найпрогресивніших. Країна активно долучилася до розвитку передових технологій і вони давно стали невід’ємною частиною життя кожного громадянина.
Саме тому тут намагаються відкрити свій бізнес підприємці з таких галузей як:
- ІТ;
- операції з криптовалютами;
- інвестиційна діяльність;
- логістика;
- операції з інтелектуальною власністю;
- міжнародна торгівля.
Які основні переваги відмічають спеціалісти, коли вирішують обрати саме ОАЕ, як місце реєстрації бізнесу:
- відсутність публічності даних учасників компанії;
- юрисдикція з безподатковим режимом та пільгами;
- можливість діяти як на міжнародному, так місцевому ринках;
- доступні міжнародні близькосхідні та азійські ринки;
- учасники мають право на отримання резидентської візи країни;
- дозволена реєстрація офшорної компанії;
- відсутній валютний контроль;
- широкий вибір дозвіллєвої діяльності.
Нерезидентам дозволено відкривати як місцеві локальні компанії, так і офшор, а також ліцензовані у вільних економічних зонах.
Крім перелічених існує ще багато плюсів реєстрації компанії в ОАЕ, на які при необхідності звернуть увагу спеціалісти.
Що може бути складним
Яка б не була розвинена і толерантна країна, але в кожній з них і в Арабських Еміратах також існують свої особливості законодавства, традиції і вимоги, яких необхідно дотримуватися для комфортного перебування в країні і безперешкодного розвитку компанії.
Що може викликати складнощі:
- незнання вимог законодавства щодо різних зон, капіталу, складу персоналу і таке інше;
- правильність подання звітності;
- наявність різних економічних зон зі своїми особливостями;
- дотримання всіх етапів відкриття компанії;
- збір усіх необхідних документів і правильність їх оформлення;
- обов’язкова присутність керуючого рахунками на зустрічі у банку.
Якщо ви бажаєте зареєструвати бізнес в ОАЕ, звертайтеся за посиланням https://crystal.tax/ua/restraczya-kompan-v-oae.html, тут можна отримати професійну допомогу досвідчених спеціалістів в конкретній сфері.
Тільки допомога справжніх професіоналів зможе забезпечити правильність ваших дій, допоможе уникнути помилок під час процесу реєстрації і виключить можливість відмови. І взагалі вся процедура буде легкою і не помітною, бо всі виклики і проблеми вирішують спеціалісти.
Багато хто з бізнесменів замовляють ще й супроводження, щоб уникнути негараздів в майбутньому.