Об’єднані Арабські Емірати – це країна, де організувати бізнес дуже вигідно. Тут створені сприятливі умови для ведення справ як на законодавчому рівні, так і завдяки постійному розвитку різних сфер діяльності, що дає можливість зайняти свою нішу на ринку багатьом компаніям.

Основні переваги для бізнесу в ОАЕ

Серед країн Близького Сходу Об’єднані Арабські Емірати справедливо вважаються однією з найпрогресивніших. Країна активно долучилася до розвитку передових технологій і вони давно стали невід’ємною частиною життя кожного громадянина.

Саме тому тут намагаються відкрити свій бізнес підприємці з таких галузей як:

ІТ;

операції з криптовалютами;

інвестиційна діяльність;

логістика;

операції з інтелектуальною власністю;

міжнародна торгівля.

Які основні переваги відмічають спеціалісти, коли вирішують обрати саме ОАЕ, як місце реєстрації бізнесу:

відсутність публічності даних учасників компанії;

юрисдикція з безподатковим режимом та пільгами;

можливість діяти як на міжнародному, так місцевому ринках;

доступні міжнародні близькосхідні та азійські ринки;

учасники мають право на отримання резидентської візи країни;

дозволена реєстрація офшорної компанії;

відсутній валютний контроль;

широкий вибір дозвіллєвої діяльності.

Нерезидентам дозволено відкривати як місцеві локальні компанії, так і офшор, а також ліцензовані у вільних економічних зонах.

Крім перелічених існує ще багато плюсів реєстрації компанії в ОАЕ, на які при необхідності звернуть увагу спеціалісти.

Що може бути складним

Яка б не була розвинена і толерантна країна, але в кожній з них і в Арабських Еміратах також існують свої особливості законодавства, традиції і вимоги, яких необхідно дотримуватися для комфортного перебування в країні і безперешкодного розвитку компанії.

Що може викликати складнощі:

незнання вимог законодавства щодо різних зон, капіталу, складу персоналу і таке інше;

правильність подання звітності;

наявність різних економічних зон зі своїми особливостями;

дотримання всіх етапів відкриття компанії;

збір усіх необхідних документів і правильність їх оформлення;

обов’язкова присутність керуючого рахунками на зустрічі у банку.

Якщо ви бажаєте зареєструвати бізнес в ОАЕ, звертайтеся за посиланням https://crystal.tax/ua/restraczya-kompan-v-oae.html, тут можна отримати професійну допомогу досвідчених спеціалістів в конкретній сфері.

Тільки допомога справжніх професіоналів зможе забезпечити правильність ваших дій, допоможе уникнути помилок під час процесу реєстрації і виключить можливість відмови. І взагалі вся процедура буде легкою і не помітною, бо всі виклики і проблеми вирішують спеціалісти.

Багато хто з бізнесменів замовляють ще й супроводження, щоб уникнути негараздів в майбутньому.