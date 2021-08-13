Вищий антикорупційний суд стягнув з народного депутата з фракції "ОПЗЖ" Іллі Киви 1,2 млн гривень, які він нібито заробив на оренді жомової ями.

Про це повідомили у пресслужбах ВАКС та САП.

Як сповіщалося, в травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо стягнення з нардепа від “ОПЗЖ” Іллі Киви 1,2 млн гривень, які він начебто заробив на передачі в оренду своєї жомової ями. ВАКС задовольнив вимоги прокурорів.

“Сьогодні, 13 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду повністю задовольнила позовні вимоги прокурора САП та стягнула з народного депутата України 9 скликання в дохід Державного бюджету України необгрунтований дохід, а саме кошти в розмірі 1 252 236 гривень”, — йдеться в повідомленні.

Рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів.

Як відомо, у листопаді 2019 року набув чинності Закон №263-IX, згідно з положеннями якого запроваджено новелу – інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, так звана цивільна конфіскація. Позов щодо жомової ями Киви був першим позовом про цивільну конфіскацію.

Про яку жомову яму йдеться?

Йдеться про земельну ділянку на Полтавщині. Ілля Кива, як встановили Національне антикорупційне бюро і САП, не є власником цієї жомової ями, не має правомочності щодо володіння, користування та розпорядження нею, але він передав це майно в оренду, до того ж компанії з ознаками фіктивності. Відповідна інформація відбита у щорічній декларації нардепа за 2019 рік.

“За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій”, — йдеться в повідомленні.

Ці гроші Кива отримав від такої собі ТОВ “Компанія “Сіквел”, яка зареєстрована у Львові та займається переважно неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Власне жомова яма потрібна для відходів під час виробництва цукру з буряка, але, як з’ясували розслідувачі Bihus.info, вона поросла бур’яном і давно не використовується.