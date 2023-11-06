Організував шахрайську схему 30-річний мешканець Полтавщини. Чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб ЗСУ на популярному торгівельному майданчику. Надалі він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату.

До протиправної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників. Вони оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей потерпілих.

У такий спосіб фігуранти ошукали кілька десятків громадян на понад мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, «чорнові» записи, автомобіль та інші докази злочинної діяльності.

Двом учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці з’ясовують місцезнаходження організатора.