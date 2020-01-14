Відповідну інформацію розміщено в фінансовому звіті Поштової служби США.

Як повідомлялося раніше, в фінансовий план “Укрпошти” на 2020 рік закладено оклад керівника в розмірі 1 млн 887 тисяч гривень або 78,8 тисяч доларів на місяць.

Для порівняння, у 2019-му річний оклад генерального поштмейстера Сполучених штатів Америки Меган Дж. Бреннан становив 362 213 доларів (включаючи 291 650 доларів заробітної плати, 37 758 доларів пенсійних виплат та 32 805 інших виплат).

Таким чином, середній місячний дохід генерального поштмейстера США — близько 30 тисяч доларів, що в 2,5 рази менше, ніж зарплата голови “Укрпошти” Ігоря Смілянського.