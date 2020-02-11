Новопризначений виконуючий обов'язки голови правління "Одеського припортового заводу" (ОПЗ) Микола Синиця буде отримувати зарплату в розмірі 630 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать умови підписаного з ним контракту, який є в розпорядженні #Букв.

Так, у статті 5 документа “Умови матеріального забезпечення керівника” прописано, що в.о. директора ОПЗ “нараховується і виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу в розмірі 60 мінімальних посадових окладів” працівника заводу.

Джерело #Букв у Фонді державного майна України повідомило, що оклад працівника ОПЗ складає 10 тисяч 500 гривень.

Відтак, зарплата Синиці складе 630 тисяч гривень на місяць.

Також йому може виплачуватися премія за квартал або рік. Її розмір буде визначати наглядова рада ОПЗ.

Крім того, Синиці може раз на рік встановлюватися матеріальна винагорода “за ефективне управління майном”.

Керівнику ОПЗ буде надаватися відпустка тривалістю 24 календарних дні зі збереженням зарплати.

У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця Синиці виплатять вихідну допомогу в розмірі шестимісячного заробітку (якщо розірвання не спровоковано невиконанням обов’язків).

До призначення в ОПЗ Микола Синиця протягом останніх кількох років обіймав посаду виконуючого обов’язки “Українського державного аерогеодезичного підприємства”.

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів “Два гуся”.

Синиця в 2019 році балотувався до Верховної Ради від ВО “Свобода”.