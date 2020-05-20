Людей із зарплатами в розмірі 5-6 тисяч гривень в Україні не можна вважати бідними.

Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції президент Володимир Зеленський, коментуючи прогноз Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), що в результаті пандемії COVID-19 в Україні більш ніж 6 млн людей опиняться за межею бідності.

“У ЮНІСЕФ світова статистика. Вони порівнюють заробітну плату в Україні з іншими країнами. У нас, на жаль, поки і прожитковий мінімум, і середня заробітна плата в цілому по країні менші. Тому мені здається, що це не зовсім адекватна, в нормальному сенсі слова, інформація з приводу України”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що для українських реалій зарплата в 5-6 тисяч гривень вважається маленькою, але це “не є бідністю”.

“Я вже не пам’ятаю всі цифри (ЮНІСЕФ, – ред.). Мені здається, що це люди, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень, і в ЮНІСЕФ їх вважають бідними. Так, дійсно, це дуже маленька зарплата в порівнянні з європейськими або американськими стандартами. Я розумію, що у них $ 250 – це мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не є бідністю все ж”, – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що мінімальна зарплата і пенсії в Україні будуть зростати.