Про це повідомляє пресслужба уряду.
Рішенням уряду фінансування Міністерства оборони збільшилося на 16 мільярдів гривень. Як пояснив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виділені кошти підуть на виплати зарплат військовослужбовцям, компенсації родичам загиблих, а також ремонт і модернізацію техніки.
Також Кабмін ухвалив рішення щодо збільшення фінансування Міністерства внутрішніх справ на 17 мільярдів гривень для підтримки прикордонників, нацгвардійців та поліціянтів, які є частиною сил оборони та “по всьому фронту знищують російських окупантів”.
Загалом уряд виділив на зміцнення оборони України 33 мільярди.
- Нагадаємо, на сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію з закликом повернути в етер цифрового мовлення три опозиційні телеканали – “5 канал”, “Еспресо” та “Прямий”.
- За інформацією Держспецзв’язку, наразі не всі громадяни можуть користуватись супутниковим інтернетом Starlink від Ілона Маска. Проте держава працює над тим, щоб така можливість в українців з’явилась найближчим часом.