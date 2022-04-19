Про це повідомляє пресслужба уряду.

Рішенням уряду фінансування Міністерства оборони збільшилося на 16 мільярдів гривень. Як пояснив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виділені кошти підуть на виплати зарплат військовослужбовцям, компенсації родичам загиблих, а також ремонт і модернізацію техніки.

Також Кабмін ухвалив рішення щодо збільшення фінансування Міністерства внутрішніх справ на 17 мільярдів гривень для підтримки прикордонників, нацгвардійців та поліціянтів, які є частиною сил оборони та “по всьому фронту знищують російських окупантів”.

Загалом уряд виділив на зміцнення оборони України 33 мільярди.