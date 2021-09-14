У вівторок, 14 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав головні показники, які закладуть у проєкт Державного бюджету на 2022 рік. За його словами, Уряд зареєструє його у Верховній Раді вже 15 вересня.

Про це очільник Кабміну розповів під час пресконференції.

Макрофінансові показники держбюджету-2022

Уряд планує збільшити на 14 млрд гривень видатки на інфраструктуру та цифрову трансформацію наступного року. Передбачено закладення коштів на підготовку до перепису населення, який запланували на 2023 рік.

За словами прем’єра, дефіцит бюджету планують зменшити з 5,5% до 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Водночас рівень витрат на сектор безпеки й оборони залишать на рівні 5,95%.

В Уряді передбачають, що номінальний ВВП буде на рівні 5,369 трлн гривень, а курс гривні триматиметься в межах 28,6-28,7 гривні за долар США.

Водночас рівень безробіття закладають на рівні 8,5%.

Шмигаль наголосив, що доходи бюджету планують на рівні 1,277 трлн гривень, що на 161 млрд більше, ніж цьогоріч. Видатки бюджету становитимуть 1,465 трлн гривень, що на 103 млрд більше, ніж у 2021-му. Дефіцит складе 188 млрд гривень.

“Затверджена бюджетна декларація, фактично йдемо в межах цієї декларації”, – зазначив прем’єр.

Мінімалка, стипендії, житло для ветеранів

У 2022 році середня зарплата українців становитиме 15 258 гривень. До кінця року планують вийти на показник у 17 тисяч гривень.

“І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітної плати. Ми також дуже уважно слідкуємо за тим, щоби зростали не лише номінальні значення, а й реальна заробітна плата”, – сказав Шмигаль.

За його словами, мінімалька зарплата зросте до 6 500 гривень. Впродовж року вона збільшуватиметься відповідно до індексації.

Водночас у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачили збільшення зарплати лікарів. Так, мінімальна зарплата лікарів зросте до 20 тисяч гривень, а середнього медичного персоналу – до 13,5 тисячі гривень. Середня зарплата лікарів перевищуватиме 22,5 тисячі гривень, а середнього медичного персоналу – 14,5 тисячі гривень.

Крім того, у бюджет заклали 100-відсоткове фінансування черги на придбання житла для ветеранів війни на Донбасі.

З наступного року планують збільшити стипендії. Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня становитиме понад 2 тисячі гривень, а підвищена – 2 550 гривень.

Студенти профтехучилищ отримуватиму щонайменше 1 250 гривень стипендії. При цьому Шмигаль додав, що Уряд шукатиме додаткові шляхи для підтримки студентів.