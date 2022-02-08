Стало відомо про зарплатню практично всіх українських міністрів (чинних та звільнених) у 2021 році. Окрім цього, відомо також хто із заступників українських урядовців заробив найбільше минулого року.

Про це йдеться у матеріалі видання Слово і діло.

Якщо взяти до уваги доступні дані, то у 2021 році найбільше заробив глава МЗС України Дмитро Кулеба – 1 066 688 гривень. Тобто, у середньому за місяць Кулеба отримував 88,9 тисячі гривень (за грудень було нараховано більш як 213 тисяч грн з урахуванням окладу, надбавок, відпускних, допомоги на оздоровлення та добових на відрядження). Міністр закордонних справ працював усі 12 місяців.

Друге місце за розміром зарплатні посів очільник міністерства науки та освіти Сергій Шкарлет – 911 818 гривень за рік або ж, у середньому, 75,9 тисячі гривень за місяць. Шкарлет також перебував на посту глави МОН всі 12 місяців 2021 року. Найбільшу зарплату отримував у березні – 136,7 тисячі грн та у грудні – майже 154 тисячі грн.

Замикає ТОП-3 міністерка соціальної політики Марина Лазебна, яка за рік отримала 899 762 гривень. Найвища зарплата у Лазебної була у червні – більш як 130 тисяч гривень. У середньому її місячна зарплата становила 74,9 тисячі гривень.

Зарплатня інших урядовців у 2021 році була такою:

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль – 687 042 грн за 12 місяців у кріслі глави Кабміну

Міністр оборони Андрій Таран – 849 904 грн за 10 місяців у кріслі чиновника

Міністр молоді спорту Вадим Гутцайт – 869 133 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Міністр фінансів Сергій Марченко – 843 902 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Міністр розвитку громад та територій – 820 499 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський – 716 388 грн за 11 місяців у кріслі чиновника

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна – 752 376 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина – 751 718 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков – 492 012 грн за 8 місяців у кріслі чиновника

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков – 729 068 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко – 359 459 грн за 6 місяців у кріслі чиновника

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко – 677 442 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябкін – 105 200 грн за 2 місяці у кріслі чиновника

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко – 189 810 грн за 4 місяці у кріслі чиновника

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов – 428 450 грн за 5 місяців у кріслі чиновника

Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 362 508 грн за 5 місяців у кріслі чиновника

Міністр економіки Ігор Петрашко – 357 564 грн за 5 місяців у кріслі чиновника

Міністр юстиції Денис Малюська – 840 011 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський – 668 483 грн за 10 місяців у кріслі чиновника

Міністр охорони здоров’я Олег Ляшко – 511 671 грн за 8 місяців у кріслі чиновника

Перша віцепремєр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко – 125 350 грн за 2 місяці у кріслі чиновника

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук – 125 187 грн за 2 місяці у кріслі чиновника

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов – 729 967 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Міністр енергетики Герман Галущенко – 479 595 грн за 8 місяців у кріслі чиновника

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 640 130 грн за 12 місяців у кріслі чиновника

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко – 309 049 грн за 6 місяців у кріслі чиновника

Що стосується заступників українських міністрів, то найбільша річна зарплатня була в Еміне Джапарової, яка є заступницею глави МЗС. За 2021 рік вона заробила 1 169 672 гривень.

На другому місці – заступник міністра оборони Анатолій Петренко, який заробив 1 106 293 гривні минулого року.

Заступники міністра соцполітики Віталій Музиченко та Євген Котик також за рік заробили більш як мільйон гривень – 1 млн 49,2 тис. грн та 1 млн 41,3 тис. грн відповідно.

Замикає п’ятірку найбільш високооплачуваних заступників В’ячеслав Негода із Мінрозвитку територій та громад – 1 млн 41,3 тис. грн за рік.

Протягом року рекордно високою зарплатнею за місяць може похвалитись Ганна Маляр – заступниця у Міноборони. У грудні 2021 року вона отримала 351,5 тисяч гривень.

А от найменша місячна зарплатня – 3 242 гривні – була нарахована у грудні 2021 року співробітнику МЗС Єгору Божку. Варто додати, що Божко наприкінці 2021 року подав у відставку.