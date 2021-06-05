«Заручників не судять»: білоруський політолог, якого Протасевич згадав в «інтерв’ю», виїхав в Україну

Білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман виїхав в Україну після того, як затриманий опозиційний журналіст Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному каналу згадав його ім’я.

Про це сам Шрайбман повідомив у Telegram.

“Іронічно вийшло. Вранці 3 червня виходить випуск проєкту “Редакція”, який завершується моїми словами про те, що я не відчуваю прямої загрози й тому не їду з Білорусі, а вже ввечері я в поспіху збираю речі й вибираюся з країни”, – написав він.

Зазначимо, що Шрайбман екстрено залишив територію Білорусі після того, як Роман Протасевич у так званому “інтерв’ю” держканалу ОНТ згадав його ім’я. Зокрема, затриманий журналіст сказав, що Шрайбман був учасником чату, в якому координувалися протестні акції в Білорусі.

“Я дійсно до кінця осені 2020 року був у цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів ця тема ставала ключовою в обговореннях”, – написав Шрайбман.

При цьому політолог запевнив, що з його боку “не було ніякого консультування за межами якогось базового опису його бачення ситуації в країні”.

Шрайбман уточнив, що не впевнений в інтересі до його персони з боку білоруських спецслужб. Проте джерела повідомили, що правоохоронці готують проти нього кримінальні провадження.

Політолог зазначив, що не ображається на Протасевича за заяви щодо нього.

“Ми не знаємо, який підвал в “ЛНР” і яку долю для його дівчини йому описали у разі відмови від цього “інтерв’ю”. Заручників не судять“, – написав аналітик.



У коментарі газеті “Наша нива” Шрайбман підтвердив, що поїхав з Білорусі. Зараз він знаходиться на території України.