«Заручників не судять»: білоруський політолог, якого Протасевич згадав в «інтерв’ю», виїхав в Україну

Про це сам Шрайбман повідомив у Telegram.
“Іронічно вийшло. Вранці 3 червня виходить випуск проєкту “Редакція”, який завершується моїми словами про те, що я не відчуваю прямої загрози й тому не їду з Білорусі, а вже ввечері я в поспіху збираю речі й вибираюся з країни”, – написав він.
Зазначимо, що Шрайбман екстрено залишив територію Білорусі після того, як Роман Протасевич у так званому “інтерв’ю” держканалу ОНТ згадав його ім’я. Зокрема, затриманий журналіст сказав, що Шрайбман був учасником чату, в якому координувалися протестні акції в Білорусі.
“Я дійсно до кінця осені 2020 року був у цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів ця тема ставала ключовою в обговореннях”, – написав Шрайбман.
При цьому політолог запевнив, що з його боку “не було ніякого консультування за межами якогось базового опису його бачення ситуації в країні”.
Шрайбман уточнив, що не впевнений в інтересі до його персони з боку білоруських спецслужб. Проте джерела повідомили, що правоохоронці готують проти нього кримінальні провадження.
Політолог зазначив, що не ображається на Протасевича за заяви щодо нього.
“Ми не знаємо, який підвал в “ЛНР” і яку долю для його дівчини йому описали у разі відмови від цього “інтерв’ю”. Заручників не судять“, – написав аналітик.
У коментарі газеті “Наша нива” Шрайбман підтвердив, що поїхав з Білорусі. Зараз він знаходиться на території України.
“Я зараз в Україні, добирався обхідними стежками, якими конкретно – не скажу, адже вони можуть стати в пригоді комусь іще”, – сказав Шрайбман.
Нагадаємо, що 3 червня затриманий білоруськими силовиками опозиційний журналіст Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.
Журналіст заявив, що визнав свою провину в організації масових несанкціонованих акцій. Крім того, Протасевич позитивно відгукнувся про невизнаного президента. Зазначав, що багато його критикував. Називає його виключно Олександром Григоровичем.
Протасевич також на камеру заявив, що коли “втягнувся в політичну роботу”, почав ставитися до Лукашенка інакше.
При цьому батько опозиційного білоруського активіста Романа Протасевича переконаний, що його син погодився на “інтерв’ю” провладному каналу через тортури та залякування.
Затримання Протасевича
23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.
Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.
Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.
Напередодні стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.
- З середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.
- Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.