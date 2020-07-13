Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Роман Лозинський.

За його пропозицією народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва, який загинув на Донбасі.

Народні депутати почали розгляд питань порядку денного позачергового засідання.

Так, сьогодні планується розглянути внесення змін до статті 6 закону України держбюджеті на 2020 рік і “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельної основі і врегулювання порядку сплати податкового боргу”, №3598.

Верховна Рада також планує включити до порядку денного і розглянути:

проект постанови “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”;

проект закону “Про внесення змін до додатка № 3 і № 6 до Закону України” Про Державний бюджет України на 2020 рік “щодо фінансового забезпечення проведення виборів”;

проект закону “Про внесення зміни до статті 29 Закону України” Про Державний бюджет України на 2020 рік “щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати”;

проект закону “Про внесення змін до Закону України” Про ринок електричної енергії “.

Ряд законопроектів пропонується розглянути в першому читанні, серед яких:

соціальний захист населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19);

забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств на отримання земельної частки (паю).

У другому читанні Верховна Рада планує:

зайнятися удосконаленням механізму справляння госсборов за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України.

Також на порядку денному на цей день проект постанови “Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук”.