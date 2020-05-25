Компанія Samsung анонсувала The Terrace TV - телевізор, який передбачений для розміщення на вулиці.

Про це йдеться в анонсі компанії, пише The Verge.

The Terrace TV з класом захисту IP55 захищений від попадання пилу, який може бути шкідливим для нормальної роботи телевізора. Також він захищений від вологи – від попадання дощу з будь-якого напрямку.

Пульт дистанційного керування також має захист від пилу і вологозахист від сильних струменів води. Розробники запевняють, що його можна залишити під проливним дощем і з ним нічого не трапиться.

Фото: Samsung

Як пише видання, ціни будуть залежати від розміру екрана. 55-дюймова модель – 3455 доларів, 65-дюймова – 4999 доларів, а 75-дюймовий дисплей – 6499 доларів.