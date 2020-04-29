Захисні засоби, які були доставлені літаком "Мрія" з Китаю, продаються в торговельній мережі "Епіцентр".

Про це народна депутатка від фракції “Голос” Кіра Рудик повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Тиждень тому Президент Зеленський особисто зустрічав літак “Мрія” з вантажем з Китаю. Президент і його команда поїхали в аеропорт робити селфі й відео знімати, наче це їх вантаж , та невдовзі його отримають лікарні”, – пише вона.

За словами депутатки, літак доставив вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.

“Вантаж для пана Гереги (народний депутат Олександр Герега – Ред.), який дав можливість на цьому попіаритися Президенту. Тепер пан Герега пише листи мерам міст (наприклад, Києва, лист додано) і нардепам, щоб зверталися до нього по допомогу”, – пояснює Рудик.

Водночас користувачами соціальних мереж також були опубліковані фотографії захисних засобів китайського виробництва, які продаються в мережі “Епіцентр“.