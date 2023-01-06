5 січня президент РФ Володимир Путін доручив оголосили про 36-годинне припинення у період 6-7 січня коли православні християни святкують Святвечір та Різдво. На думку експертів Інституту вивчення війни, такий крок очільника Кремля є намаганням зашкодити репутації України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти зазначають, що “різдвяне перемир’я” Путіна, найімовірніше, є лише інформаційною операцією задля завдання шкоди репутації України.

Путін доручив міністру оборони Росії Сергію Шойгу ініціювати режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня вздовж “всієї лінії зіткнення сторін в Україні” і закликав Україну прийняти режим припинення вогню, щоб пропустити дозволити християнам, які святкують Різдво 7 січня, спокійно відвідати святкові богослужіння.

Оголошення Путіна стало відповіддю на заклик глави РПЦ патріарха Кирила тимчасово припинити вогонь у зв’язку зі Святвечором і Днем Різдва Христового.

Своєю чергою українські та західні офіційні особи, зокрема президент США Джо Байден, одразу наголосили на лицемірстві заяви Путіна, адже РФ обстрілювала Україну 25 грудня, коли частина українців святкує Різдво.

“Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Така пауза непропорційно вигідна російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи”, – зазначають експерти.

В ISW додали, що Путін не може очікувати на згоду України на перемир’я тому, можливо, він зумисне закликав до припинення вогню, щоб потім показати Україну такою, яка не готова йти на компроміси. Аналітики зауважили, що до подібної тактики Кремль вдавався й раніше.

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков 14 грудня заявив, що Росія не планує припиняти вогонь на Різдво 7 січня, тому раптова заява Путіна 5 січня була несподіваною.

“Дата православного Різдва у 2023 році, зрештою, відома століттями. Якби Путін серйозно ставився до релігійно мотивованого припинення вогню, у нього було достатньо часу, щоб підготуватися до нього. Оголошення про припинення вогню протягом 24 годин після того, як воно має набути чинності, свідчить про те, що це було оголошено з наміром виставити українські сили, які продовжують воювати протягом усього періоду припинення вогню, як небажання працювати на мир і бажаючи воювати всі витрати”, – наголосили аналітики.