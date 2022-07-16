Засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не скасовували, однак наразі немає кворуму для його проведення. Деякі члени комісії не виходять на зв'язок.

Про це у коментарі “Суспільному” повідомила голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль.

Зазначається, що інформацію про місце проведення засідання з міркувань безпеки повідомлять членам Комісії додатково.

Нагадаємо, раніше Офіс Генпрокурора розмістив, а згодом видалив інформацію про засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. Засідання щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запланували на 19 липня. Раніше апеляційний суд анонсував, що до 18 липня розгляне апеляцію на рішення Окружного адмінсуду щодо скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва САП.

Голова комісії Катерина Коваль пояснила, що засідання не скасоване: “Оголошення було дане завчасно. На сьогодні немає кворуму. Є чотири представники від Верховної ради, два представники від Ради прокурорів, які погодилися прийняти у ньому участь. З деякими членами конкурсної комісії на сьогодні немає зв’язку”, — заявила Коваль.

За словами голови комісії, засідання проведуть, як тільки буде кворум.

“Ми маємо надію, що буде підтверджений кворум. Крім того, ми очікуємо, що 18 липня апеляційний суд скасовує рішення окружного адміністративного суду Києва і ми матимемо рішення суду. 19 липня ми поки плануємо засідання. Як тільки буде кворум, ми його проведемо”, — сказала Катерина Коваль.

ДОВІДКА. Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, проте так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді не отримала. Пропозиція спричинила обговорення, зокрема щодо потреби у підтвердженні форми допуску переможців, яке тривало досить довго. Зараз переможці конкурсу є, втім технічно шляхом голосування результатів конкурсу не затвердили.