Про це повідомляє ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Політик помітив склейку під час запису. Тоді вирізали виступ Генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова, який сидіть у першому ряду крайній справа у синій формі.

На початку відео він сидів на стільці, коли керівника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкіна запрошували на промову. Після цього президент Росії Володимир Путін промовив кілька слів, а Краснов, який щойно сидів, вже повертається нібито з промови.

Також користувачі соціальних мереж помітили, що годинник Шойгу показував у прямому етері 12:47, коли офіційно Рада безпеки розпочалася о 18:30 за московським часом. На другому кадрі годинник показував 13:39.

У першому випадку під час трансляції було 17:40 й в іншому — 18:25. Таким чином можливо із запису видалили п’ять хвилин етеру, оскільки саме цей проміжок часу не збігається із часом трансляції та годинника.

Фото: Скриншот Радбез РФ

Фото: Скриншот Радбез РФ

Зазначимо, що це важливо, оскільки ватажки самопроголошених “ЛДНР” попросили Путіна визнати незалежність “республік” о 15:40. Через вищезазначене є припущення, що насправді Радбез записали ще до звернення бойовиків, а не почали прямий етер о 18:30 за московським часом.