Засідання Ради безпеки Російської Федерації (РФ) могли записати заздалегідь, а не проводити наживо. Причинами такого припущення став годинник міністра оборони Сергія Шойгу, час на якому не збігався з реальним на п'ять годин, та можлива склейка запису.

Про це повідомляє ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Політик помітив склейку під час запису. Тоді вирізали виступ Генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова, який сидіть у першому ряду крайній справа у синій формі.

На початку відео він сидів на стільці, коли керівника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкіна запрошували на промову. Після цього президент Росії Володимир Путін промовив кілька слів, а Краснов, який щойно сидів, вже повертається нібито з промови.

Також користувачі соціальних мереж помітили, що годинник Шойгу показував у прямому етері 12:47, коли офіційно Рада безпеки розпочалася о 18:30 за московським часом. На другому кадрі годинник показував 13:39.

У першому випадку під час трансляції було 17:40 й в іншому — 18:25. Таким чином можливо із запису видалили п’ять хвилин етеру, оскільки саме цей проміжок часу не збігається із часом трансляції та годинника.

Зазначимо, що це важливо, оскільки ватажки самопроголошених “ЛДНР” попросили Путіна визнати незалежність “республік” о 15:40. Через вищезазначене є припущення, що насправді Радбез записали ще до звернення бойовиків, а не почали прямий етер о 18:30 за московським часом.