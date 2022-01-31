Під час вступного слова представник Російської Федерації заявив, що сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН - це спроба "ввести в оману міжнародну спільноту" та порівняв зустріч із "мегафонною дипломатією". Натомість представниця США відповіла, що Росія також почувала б себе незручно, якби біля її кордону розташувалось стотисячне військо.

Про цепише американська газета The New York Times.

США та Росія розпочали дипломатичну перепалку під час засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Україні. Представниця США Лінда Томас-Грінфілд звинуватила росіян у загрозі миру, адже вони розташовують війська вздовж кордону України. Водночас представник РФ Василь Небензя назвав ці звинувачення фарсом та нагнітанням страху.

“Було здійснено немало приватних дипломатичних зустрічей щодо питання нарощування військ РФ поблизу кордону України. Тепер настав час публічної зустрічі. Як би ви себе почували, якби уздовж вашого кордону було розташовано 100 000 військових?” – поцікавилась Томас-Грінфілд.

Представниця США додала, що ситуація, яка складається у Європі є небезпечною, адже дії Москви завдають удару статуту Організації Об’єднаних Націй (ООН).

“Нарощування армії РФ показує ескалацію агресії, яку ми продовжуємо спостерігати з боку Москви. Ми хочемо миру, проте якщо росіяни наважаться на вторгнення, ніхто не зможе сказати, що не бачив цього”, – додала Лінда Томас-Грінфлід.

Під час свого виступу представник РФ Василь Небензя зазначив, що і Росія прагне миру. А от саме США та їх партнери створюють штучні кризи, щоб посварити Росію та Україну.

Небензя додав, що Лінда Томас-Грінфілд висловила безліч звинувачень, які не мають жодного підтвердження. Більш того, російський представник в ООН нагадав, що і президент України Володимир Зеленський напередодні звинуватив США у марному розповсюдженні паніки.

Засідання Ради Безпеки ООН завершилось через дві години без жодних домовленостей. Після засідання Лінда Томас-Грінфлід розповіла ЗМІ, що росіяни не надали жодних відповідей, на які сподівались у США.

Проте в адміністрації президента США Джо Байдена вже назвали це засідання важливим місцем для того, щоб показати Росії готовність США та Заходу протистояти агресії РФ.

“Ми дали зрозуміти світу, що наслідки вторгнення торкнуться не лише України, а й основних положень статуту ООН та сучасного міжнародного порядку”, – заявив Джо Байден після завершення засідання Ради Безпеки ООН.