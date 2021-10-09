ЄС та США розчаровані тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури(САП) не відбулося через відсутність кворуму.

Про зрив засідання повідомив голова правління “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін на своїй сторінці у Facebook.

Як сповіщалося, на початку вересня США та Україна спільно заявили про те, що обрання голови САП має відбутися негайно.

У заяві йшлося, що Україна має намір “розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру”. А відтак має бути обраний новий очільник САП та ухвалено законодавство щодо НАБУ.

В суботу, 9 жовтня, Віталій Шабунін повідомив, що засідання з обрання керівника САП не відбулось.

За його словами, на засідання не з’явилися контрольовані Офісом президента члени комісії: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь. Таким чином вони “зірвали ключовий етап конкурсу”, який полягав у проведенні практичного завдання.

Шабунін наголосив, що дату практичного завдання комісія визначила завчасно, обидва фіналісти приїхали. Також було зроблено багато протокольної та підготовчої роботи.

Реакція ЄС та США

Європейський Союз та США зреагували на зрив засідання та заявили, що розчаровані “незрозумілими та невиправданими затримками” в обранні керівника САП, що є вирішальним органом у боротьбі з корупцією на високому рівні.

“Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами”, – наголосили в посольстві США в Україні.