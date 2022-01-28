Адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков заявив, що засідання апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу не відбудеться, тому що в суд не привезли матеріали справи.

Про це повідомляє фотокор #Букв.

За словами адвоката Петра Порошенка, засідання перенесено на 11 лютого.

Новіков наголосив, що ця справа, на його думку, ніколи не була чисто юридичною, не одна зі справ, які йдуть за принципом “закон один для всіх”. Він стверджує, що ця справа є суто політичною.

“Ми бачимо, що повністю перейшли в політичну площину, ми перейшли в площину піару. Бо це не якась спецоперація – перевезти папку документів з Печерського суду, з Володимирського до Солом’янського суду. Чому так сталося, чому вони не привезли ці матеріали, чому лишили нашу апеляційну скаргу без розгляду, я не знаю, але в мене є певне припущення”, – розповів адвокат п’ятого президента.

Також Новіков заявив, що зараз відбувається тиск на Офіс генпрокурора, оскільки Ірина Венедиктова двічі йшла в одноденну відпустку, коли треба було погодити клопотання на арешт Порошенка. Він засумнівався у словах генпрокурорки, що вона згодна з документами, які за час її відпустки відписують підлеглі – інакше не йшла б у відпустку.

Також адвокат розповів про провокації в інформації щодо “перехресного допиту” зі співголовою партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

“Цього шоу не відбудеться – я це обіцяю”, – Ілля Новіков наголошує, що Петро Порошенко не буде підігравати сценаріям Банкової.

Тим часом під приміщенням суду Петра Порошенка з’їхалися підтримати сотні прихильників: