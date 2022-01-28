Про це повідомляє фотокор #Букв.
За словами адвоката Петра Порошенка, засідання перенесено на 11 лютого.
Новіков наголосив, що ця справа, на його думку, ніколи не була чисто юридичною, не одна зі справ, які йдуть за принципом “закон один для всіх”. Він стверджує, що ця справа є суто політичною.
“Ми бачимо, що повністю перейшли в політичну площину, ми перейшли в площину піару. Бо це не якась спецоперація – перевезти папку документів з Печерського суду, з Володимирського до Солом’янського суду. Чому так сталося, чому вони не привезли ці матеріали, чому лишили нашу апеляційну скаргу без розгляду, я не знаю, але в мене є певне припущення”, – розповів адвокат п’ятого президента.
Також Новіков заявив, що зараз відбувається тиск на Офіс генпрокурора, оскільки Ірина Венедиктова двічі йшла в одноденну відпустку, коли треба було погодити клопотання на арешт Порошенка. Він засумнівався у словах генпрокурорки, що вона згодна з документами, які за час її відпустки відписують підлеглі – інакше не йшла б у відпустку.
Також адвокат розповів про провокації в інформації щодо “перехресного допиту” зі співголовою партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
“Цього шоу не відбудеться – я це обіцяю”, – Ілля Новіков наголошує, що Петро Порошенко не буде підігравати сценаріям Банкової.
Тим часом під приміщенням суду Петра Порошенка з’їхалися підтримати сотні прихильників:
- Нагадаємо, сьогодні, 28 січня суд мав розглянути апеляцію на рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України Петру Порошенку.
- Офіс генпрокурора України подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку.
- Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного задіяний слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальсифікував кримінальні справи за мітинг у Межигір’ї.
- Бізнесмен Сергій Кузяра, який з 2014 року був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО, заявив, що вугільна справа проти Петра Порошенка – відкрита маніпуляція фактами, а слідство вимагало від нього будь-яких, навіть неправдивих, свідчень проти п’ятого президента.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.