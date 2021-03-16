У вівторок, 16 березня, засідання політичної підгрупи ТКГ з питань врегулювання ситуації на Донбасі було перервано на прохання України через залучення Росією до перемовин терористки.

Про це повідомив в Facebook член делегації України Сергій Гармаш.

“Робоча група ТКГ з політичних питань сьогодні працювала лише одну годину. Модератор групи від ОБСЄ посол Морель оголосив перерву на прохання української сторони. Жодного демаршу, просто Україна, повністю відповідно до Мінських угод, попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену запрошеними з Донецька російською стороною “експертку” Маю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук”, — розповів Гармаш.

Посол Морель, за словами члена делегації, зазначив, що вилучення учасниці перемовин не в його компетенціях. Він зазначив, що питання має врегулювати Тристороння контактна група, і оголосив перерву.

Утім, справа не в одній лише Пироговій. Участь в перемовинах беруть і запрошені РФ особи з Луганська, які не мають бути долучені, оскільки не є членами делегацій.

В ОБСЄ зауважують, що це відбувається вже дуже тривалий час і до того Україна не реагувала бурхливо.

“Морель обґрунтовує їхню участь “усталеною практикою”, яка усталилася, тому що “півтора місяця Кравчук на ТКГ мовчить”. Він навіть висловив надію, що завтра на ТКГ “нарешті буде реакція України”. Морель не розуміє, які претензії можуть бути до нього, якщо сама Україна недостатньо активно ставити ці питання на ТКГ… Насправді Кравчук не мовчить, але, правда, і по столу черевиком не стукає. Мабуть, саме це розглядається ОБСЄ як досить активна позиція, щоб реагувати на неї”, — зазначив Гармаш.

Додатково зауважимо, що про ці події під час засідання не сповістили ані на сторінках делегації України в ТГК, ані персонально речник Олексій Арестович.